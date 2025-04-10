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Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı bir araya geldi! Zuhal Topal ve İnci Türkay'a yorum yağdı

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de birlikte rol alan Zuhal Topal ve İnci Türkay aylar sonra bir araya geldiler. Zuhal Topal, Türkay ile karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'Çok özleşmişiz' notunu düştü.

Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı bir araya geldi! Zuhal Topal ve İnci Türkay'a yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

2003 yılında yayın hayatına başlayan "Sihirli Annem" dizisi bir döneme damga vurdu ve hafızalara kazındı. Dizide her karakter dikkat çekse de Suzan ve Betüş karakterleri öne çıkıyordu.

Son olarak dizinin sevilen isimlerinden Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal ve Betüş periye hayat veren İnci Türkay, aylar sonra tekrar bir araya geldi.

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Zuhal Topal, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz." notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Topal ve Türkay'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin bu karesine; 'zaman geriye aksın', 'gözyaşım pıt', 'ikisi de gençleşmiş resmen' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal İnci Türkay sihirli annem
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