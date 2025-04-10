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İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! 'Psikolojisi iyi değil, tedavi görüyor'

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son günlerde sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve kalabalık ailesiyle gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de İbrahim Tatlıses itirafıyla dikkat çekti. Yıldızhan, Tatlıses için 'Psikolojisi iyi değil, tedavi görüyor' açıklamasını yaptı.

İzzet Yıldızhan'dan şaşırtan İbrahim Tatlıses itirafı! 'Psikolojisi iyi değil, tedavi görüyor'
Öznur Yaslı İkier

Aile yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü türkücü İzzet Yıldızhan yine gündemde.

Son olarak TV8'deki Gel Konuşalım programına konuk olan şarkıcı samimi açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

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Ünlü sunucu Ece Erken, İzzet Yıldızhan'a ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz?'' sorusuna açık açık yanıt verdi.

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''HAPLAR KULLANIYOR''

Yıldızhan; ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil. İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İzzet Yıldızhan
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