EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

01.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından çok zengin bir dildir. Bazı kelimeleri farklı dillerden almış olsa da bazı kelimeleri eskiden beri kullanırız. Doğru kelimesi de eski zamanlardan beri kullanıyoruz. Peki, doğru kelimesinin eş anlamı nedir?

Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. “Geçerek, boyunca” anlamına gelen "toġru" kelimesi zamanla "doğru" hâlini almıştır. Bu kök aynı zamanda “(karşıya, öteye) geçmek, yönelmek” anlamına gelen "toġur-" fiiliyle de eştir. İlk anlamı "boyunca, tek bir yöne" olan doğru kelimesi, Orta Türkçe döneminde "yalan olmayan, gerçek" anlamını kazanmıştır.

Bilgin eş anlamlısı nedir? Bilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanımBilgin eş anlamlısı nedir? Bilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Doğru ne demek?

Doğru kelimesi, bir şeyin yanlış olmadığını, akla uygun olduğunu veya yalan olmadığını belirtir. Türk Dil Kurumuna göre "gerçek, yalan olmayan, hakikat" anlamlarını taşır.

Doğru kelimesinin eş anlamı nedir?

Bazı kelimeler birden fazla eş anlamlı kelimeye sahip olabilir. Doğru kelimesi de bunlardan biridir. Doğru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir.

  • Gerçek
  • Hakikat
Birdenbire eş anlamlısı nedir? Birdenbirenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımBirdenbire eş anlamlısı nedir? Birdenbirenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Doğrunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan girmiş olan hakikat daha çok eski metinlerde veya edebî eserlerde karşımıza çıksa da günümüzde hâlâ kullanılıyor. Gerçek kelimesi ise daha sık tercih edilen bir kelimedir. Doğrunun eş anlamlıları olan bu iki kelime ile kurulabilecek bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Gerçeği herkese söylemeyi çok istese de ona engel olan haklı sebepleri vardı.
  • Hakikat ortadaydı fakat bunu kimse görmek istemiyordu.
  • Gerçekleri söylediğinden herkes emindi.
  • Onun anlattıkları hakikati yansıtmıyordu.
Eleştiri eş anlamlısı nedir? eleştirinin Eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEleştiri eş anlamlısı nedir? eleştirinin Eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzuDGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzu
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladı

ÖSYM duyurdu: Öğrenciler dikkat! Başvurular bugün başladı

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

Erasmus'a giden öğrenci ve öğretmenler kaçıp geri dönmüyor!

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.