Doğru eş anlamlısı nedir? Doğru kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğru kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. “Geçerek, boyunca” anlamına gelen "toġru" kelimesi zamanla "doğru" hâlini almıştır. Bu kök aynı zamanda “(karşıya, öteye) geçmek, yönelmek” anlamına gelen "toġur-" fiiliyle de eştir. İlk anlamı "boyunca, tek bir yöne" olan doğru kelimesi, Orta Türkçe döneminde "yalan olmayan, gerçek" anlamını kazanmıştır.

Doğru ne demek?

Doğru kelimesi, bir şeyin yanlış olmadığını, akla uygun olduğunu veya yalan olmadığını belirtir. Türk Dil Kurumuna göre "gerçek, yalan olmayan, hakikat" anlamlarını taşır.

Doğru kelimesinin eş anlamı nedir?

Bazı kelimeler birden fazla eş anlamlı kelimeye sahip olabilir. Doğru kelimesi de bunlardan biridir. Doğru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük iki tanedir.

Gerçek

Hakikat

Doğrunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan girmiş olan hakikat daha çok eski metinlerde veya edebî eserlerde karşımıza çıksa da günümüzde hâlâ kullanılıyor. Gerçek kelimesi ise daha sık tercih edilen bir kelimedir. Doğrunun eş anlamlıları olan bu iki kelime ile kurulabilecek bazı örnek cümleler şu şekildedir:

Gerçeği herkese söylemeyi çok istese de ona engel olan haklı sebepleri vardı.

Hakikat ortadaydı fakat bunu kimse görmek istemiyordu.

Gerçekleri söylediğinden herkes emindi.

Onun anlattıkları hakikati yansıtmıyordu.



