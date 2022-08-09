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Bilgin eş anlamlısı nedir? Bilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

09.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı kelimelerin alternatifi olan, yani o kelimenin yerine kullanılabilecek kelimeler vardır. Bu kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır ama anlam olarak birbirleriyle aynıdır. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bilgin eş anlamı olan kelimeler arasında yer alır. Bilgin kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bilgin eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bilgin eş anlamlısı nedir? Bilginin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde kullanım

Bilgin ile aynı anlama sahip olan eş anlamlı bir kelime vardır. Bu yüzden cümle içinde veya bulmaca gibi birçok değişik kullanım alanında bilgin ve eş anlamlı kelimesi kullanılabilir. Bilginin eş anlamlısı olan sözcük Türk Dil Kurumu'na göre alim kelimesidir. Cümle içinde herhangi bir değişme olmadan bilgin kelimesi yerine alim kelimesi kullanılabilir.

Bilgin Kelimesinin Eş Anlamlısı

Yazılışı ve okunuşu farklı olan fakat anlamdaş olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz ya da değişmez. Bu kelimelerden biri olan bilgin, bilim alanında çalışan, deneyim ve tecrübesi olan ve bilgili olan kişilere denir.

Dilimizde sık kullanılan kelimeler arasında yer alan bilgin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük alim sözcüğüdür. Genel olarak insanlar için kullanılan bilgin ve alim kelimeleri, birbirleriyle anlamdaş olan iki kelimedir. Bu yüzden iki kelimeyi de amaçlarına göre farklı cümleler içinde aynı anlamda kullanabilmek mümkündür.

Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve öğrenmek, hem kelime dağarcığının gelişmesine hem de beyin jimnastiği yapmaya yardımcı olur. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek, yazı ve okuma dilinde kullanmak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmak demektir. Eş anlamlı kelimeler dilimize zenginlik katan kelimelerdir.

Bilginin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Türkçede bulunan eş anlamlı kelimelerin birçoğunda bir kelimenin kökeni yabancıdır. Bilgin kelimesi yerine kullanılabilen alim kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Alim kelimesi, cümle içinde kullanıldığı zaman bilgin ile aynı anlamı ifade eder. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi kavranabilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Bilgin eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Eski toplumlar yöneticilerini aralarında bulunan bilgin insanlardan seçermiş.
  • Tarihe bakınca Anadolu'da ne çok alim varmış denilebilir.


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