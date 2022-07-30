Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.
Hava sıcaklığının 36 dereceye, nem oranının da yüzde 53'e ulaştığı Adana'da, güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler parklardaki gölgelik alanları tercih etti.
Kuşlar da süs havuzları ve su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.
- Mersin
Mersin'de de hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.
Sıcaktan bunalanlar Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar sahil bandında bisiklet sürdü, bazıları yürüyüş yaptı.
- Hatay
Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.
Merkez Antakya ilçesinde vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.
- Osmaniye
Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Dışarı çıkmak zorunda kalanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Sıcaktan bunalan sahipsiz köpeklerin ise ağaç ve bina gölgelerinde yatarak sıcak havadan korunmaya çalıştığı görüldü.
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