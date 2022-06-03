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Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor

03.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz'de toz taşınımı etkili oluyor

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de etkiledi.

Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.

Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.

Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı, Doğ Akdeniz'de etkisini sürdürüyor.

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Adana Hatay Mersin Osmaniye

Adana Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
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Sabah
05:13
Öğle
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İkindi
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Akşam
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