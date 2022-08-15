Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor

TUNAHAN AKGÜN - Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

Yaylanın çeşitli yerlerine çadır kuranlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken, geceleri ise ısınabilmek için soba yakıyor.

Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor.

Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, burada serin havanın keyfini çıkarıyor.

- "Çadır kamplarımız yoğun ilgi görüyor"

Başkonuş Yaylası Tesisleri Konaklama Hizmetleri Müdürü Ayhan Dinler, AA muhabirine, yaylaya her mevsim Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ziyaretçi geldiğini söyledi.

Bölge ve çevre kentlerde sıcaktan bunalan vatandaşların Başkonuş Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Dinler, şunları kaydetti:

"Çevre illerden büyük oranda talep görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şu dönemde hava sıcaklığının fazla artması sebebiyle misafirlerimiz kendilerini ormanın derinliklerine bırakıyor. Bu bölgedeki konaklama ve diğer imkanlardan faydalanarak bir nebze de olsun sıcaklıklardan uzak kalmaya çalışıyor. Çadır kamplarımız yoğun ilgi görüyor. Çadır kamplarını grup halinde de ağırlıyoruz. Kent merkezindeki gürültü ve kalabalık ortamdan kurtulup bir nebze rahat hava alabilmeleri için herkesi yaylamıza davet ediyoruz. Yoğunluğumuz artmaya devam ediyor. Biz bundan dolayı memnunuz. Misafirlerimizin istek ve taleplerine gerektiği ölçüde cevap vermeye çalışıyoruz. Hafta sonu yoğunluğumuz çok fazla oluyor. Yaylada hafta sonları 450 çadırı buluyoruz."

- "İnsanın huzur bulduğu bir yer"

Gaziantep'ten kamp yapmak için gelen Haluk Sağlam da sıcak hava nedeniyle serinlemek için yaylayı tercih ettiğini söyledi.

Yaylanın birçok özelliğiyle ön plana çıktığını dile getiren Sağlam, "Daha önceden çok sık geldiğim bir yer. Hem doğasıyla hem havasıyla gerçekten güzel bir yer. İnsanın huzur bulduğu bol oksijenin olduğu bir yer. Serin olması da tabii tercih sebebi çünkü şehirde binaların içinde tıkılıp kalıyoruz." diye konuştu.

Osmaniye'den yaylaya kamp yapmak için gelen Yakup Gözüaçık da sıcak havanın kendisini bunalttığını ifade etti. Yaylanın serin havasının iyi geldiğini dile getiren Gözüaçık, "Osmaniye'de sıcaktan duramaz oldum. 2-3 yıldır buraya devamlı tatile geliyoruz. Buranın havasından çok memnunuz." dedi.

Önder Demiralay da kent merkezinin sıcaklığından kurtulmak için yaylaya geldiğini ve yapılan hizmetlerle bölgenin daha da güzelleştiğini kaydetti.

