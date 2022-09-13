YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

13.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Siirt'in kuzey, Van'ın güney ve batı ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştıTürkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandıFETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
doğu anadolu meteoroloji genel müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

Hamileyken terk edilmişti! Hayat ona sürprizlerle geldi

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.