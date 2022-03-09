Doğu Anadolu, Marmara bölgeleri ile kıyı Ege için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van, Muş ve Bingöl'ün kuzeyinde rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın geneli ile kıyı Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinde fırtına şeklini alması ve cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.​​​

