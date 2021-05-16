YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

16.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3 ilde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri ise zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı'nın doğu kesimlerine kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kuzey ve batıda ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Tunceli'de 11, Erzurum'da 9, Ağrı'da 8, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 30, Ağrı'da 27, Ardahan, Kars ve Erzurum'da 25 dereceyi bulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Erzurum'da sağanak trafiğin aksamasına neden olduErzurum'da sağanak trafiğin aksamasına neden oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazar

İmsak
03:08
Sabah
04:52
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:30
Yatsı
21:07

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Pazar

Sefa Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
İbn-İ Sina Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Göztepe, ligin son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun'da başına yorgun mermi isabet eden kadın ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.