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Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN HABERLERİ  | 24.12.2020 11:02 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki günden bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 160, Bahçesaray'da 55, Başkale'de 6, Çatak'ta 45, Edremit'te 3, Erciş'te 1 İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 13, Saray'da 11 ve Tuşba ilçesinde 18 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde de bazı araçlar kara saplandı, ulaşım güçlükle sağlandı.

Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde de 6 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Üçevler köy yolunda çalışmaları inceleyen ekip şefi Nazım Diner de "Muş'ta etkili olan kar nedeniyle köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde yaklaşık bir metre kar var. İnşallah akşama kadar hepsini açmış oluruz." dedi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ekiplerin aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü aktaran Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve çevredeki mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Hakkari

Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 17 köy ve 42 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurca ilçesinde, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Yağış nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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