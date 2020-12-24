Doğu Anadolu'da 4 ilde 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 471 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki günden bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 160, Bahçesaray'da 55, Başkale'de 6, Çatak'ta 45, Edremit'te 3, Erciş'te 1 İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 13, Saray'da 11 ve Tuşba ilçesinde 18 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde de bazı araçlar kara saplandı, ulaşım güçlükle sağlandı.

Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde de 6 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.