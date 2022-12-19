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Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

19.12.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da araç camları ve yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde araçlarının camlarındaki buzu kazıdı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetreye ulaştı.

KARS

Kars'ta ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları da buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle dereler ve göletler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.

ARDAHAN

Termometrelerin gece sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği Ardahan'da da buzlanma oluştu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kent sakinlerinden Melih Aktürk, özellikle gece soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Sabah baktık araç buzla kaplanmış. Biz de ilk olarak aracın camını temizlemek zorunda kaldık." dedi.

AĞRI

Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Buzlanmaların oluştuğu kentin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nda eşsiz manzaralar oluştu.

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Ağrı Erzurum Kars Ardahan buz cam

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