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Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ağrı'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 19, Tunceli ve Erzincan'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 73, Erzincan Ergan'da 54, Kars Cıbıltepe'de 44 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
çığ tehlikesi Doğu Anadolu

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