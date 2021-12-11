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Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da ölçüldü

11.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık Kars ve Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Kars ve Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgede gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 15, Ağrı'da 9, Erzurum'da 8, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ile Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Erzurum ile Ağrı'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

- Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

Ardahan'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğukların etkisiyle ağaç ve yapraklar kırağı ile kaplandı, araçların camları buz tuttu.

Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağaçlarda oluşan kırağı güzel görüntü oluşturdu.

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