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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

08.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Ardahan'da 15, Kars'ta 14, Erzurum'da 11, Erzincan'da 8, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ile Iğdır'da 6, Erzurum ile Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 9, Ardahan'da 8 ve Erzincan'da 4 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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