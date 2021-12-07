YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

07.12.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Ağrı'da 12, Kars'ta 11, Erzurum'da 7, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Tunceli'de ise 0 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum ve Kars'ta 6, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da olduGelinin gördüğü anda yüzü düştü! Takı töreninde bu da oldu
Sırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneğiSırrı çözüldü! Bin yıllık mezar geleneği
Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttuDoğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle dere, nehir ve şadırvanlar buz tuttu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Aralık Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:16
Öğle
12:11
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
18:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Salı

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Asya Eczanesi
Yakutiye
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Sporcuları ayağa kaldıran "kök hücre" tedavisi diz hastalıklarında hızlı iyileşme sağlıyor

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Trabzon yerel basınında Adana Demirspor galibiyetinin yansımaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.