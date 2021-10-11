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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

11.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ise yer yer parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfır, Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Erzurum'da 3, Iğdır ve Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 29, Erzincan'da 26, Ağrı ve Iğdır'da 22, Erzurum'da 21, Ardahan'da 19 ve Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.

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