Doğu Anadolu'da kısıtlamadan muaf çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu

Erzurum, Kars ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum'da çiçekçiler, Anneler Günü'nde telefondan gelen talepleri karşılayabilmek için çaba gösteriyor.

Çiçekçi İbrahim Turan, AA muhabirine, telefonla verilen çiçek siparişlerinden dolayı yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Turan, "Çiçekçilere yakın civarda oturanlar geliyor. En çok siparişi telefonla alıyoruz. Yollarda çevirmeler de olduğunda siparişleri dağıtmada zorlanıyoruz. Kısıtlamadan 2 gün de olsa muaf tutulmak elimizi rahatlattı." diye konuştu.

Turan, en çok orkide ve kırmızı gülün tercih edildiğini aktardı.

Çiçek alan Ömer Çetin de tam kapanmadan dolayı mahallesine yakın olan çiçekçiye geldiğini ifade ederek, "Annelerimiz sadece bugün değil her zaman bizim annemiz. Zaman zaman farklılıklar yaparak anneleri mutlu etmek gerekiyor. Uygun ve farklı bir çiçek alıp anneme hediye edeceğim." dedi.