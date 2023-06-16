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Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

16.06.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'daki okullarda karneler dağıtıldı.

Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

Erzurum'da bin 290 okuldaki 165 bin 621 öğrenciye karnesi verildi.

Vali Okay Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Borsa İstanbul İnönü İlkokulu'nda düzenlenen törende, sınıfları ziyaret ederek çeşitli hediyelerle öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaygusuz, gazetecilere, ailelere çocukları notlarıyla değerlendirmemeleri konusunda uyardı.

Eğitim-öğretim yılında çalışan öğretmenlere teşekkür eden Kaygusuz, "Öğretmenlerimizin velilerimizin ve eğitimin tüm paydaşlarının desteğiyle, Erzurum'da ortaya koymuş olduğumuz hedefleri büyük oranda gerçekleştirmiş olduk. Sıkıntısız, problemsiz, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız tatile giriyor. Tatilde, inşallah hem Erzurum'un hem ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulacaklar, dinlenecekler. Kitap okuyacaklar, akrabalarıyla bir araya gelecekler." dedi.

ARDAHAN

Ardahan'da da 16 bin 706 öğrenciye karneleri verildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek karnelerini verdi.

Öner, eğitimin kendileri için önemli olduğunu, eğitime yapılan her yatırımı önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da il geneli bugün 16 bin 706 öğrenci ile 1470 öğretmenin tatile girdiğini söyledi.

TUNCELİ

Tunceli'de de il genelinde 9871 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Sabah saatlerinde eğitim gördükleri okullarına giden öğrencilere, öğretmenleri tarafından karneleri verildi.

Öğrenciler, karne ve başarı belgeleri almanın mutluluğunu yaşadı.

KARS

Kars'ta da 60 bin öğrenci karne aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekil Türker Öksüz, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen törende, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Öksüz, "Okullarda verilen eğitimi çok önemsiyoruz, eğitim kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. İlimizde yeni okullar açacağız bazı köy okullarını da önümüzdeki yıl eğitim, öğretime açmış olacağız." dedi.

Sarıkamış, Kağızman ve Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Akyaka ilçesinde de öğrenciler karne aldı.

IĞDIR

Iğdır'da da 52 bin 708 öğrenci karne aldı.

Kentteki 302 okulda 3 bin 642 öğretmen de öğrencilerinin karnelerini verdikten sonra tatile girdi.

ERZİNCAN

Erzincan'da da 243 okulda, 3 bin 503 öğretmenin eğitim verdiği 45 bin 166 öğrenci karne aldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Demir Demirkent Terzibaba İmam Hatip Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Makas ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Makas, öğrencilerin her birinin çok farklı ideallerinin olduğunu ifade ederek "İnşallah ileride ülkeyi lider ülke yapacak nesil bu arkadaşla, bu kardeşlerimiz evlatlarımız." dedi.

Makas, Aksun, protokoldekiler ve öğretmenler daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

AĞRI

Ağrı'da da 154 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Osman Varol, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden Varol, öğrencilerle sohbet edip karnelerini dağıttı.

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