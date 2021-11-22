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Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu

22.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece etkili olan soğuk hava yüzünden araçların camları buzla kaplandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Ağrı'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 15, Erzincan ve Iğdır'da 12, Ağrı'da 10, Erzurum ve Ardahan'da 9, Kars'ta 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ağrı'da dün yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar, sabaha doğru yerini sise bıraktı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yaşamın olumsuz etkilendiği kentte soğuk hava nedeniyle de araç camları buz tutu.

Soğuk hava sebebiyle Ardahan kent merkezinde de park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

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