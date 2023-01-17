Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

Erzurum'da gece aralıklarla yağan kar sonrası cadde ve sokaklar, araçların üzeri ile park ve bahçeler beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 38, Konaklı'da 15 santimetre ölçüldü.

KARS

Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler ve göletler buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını, battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, birçok sulak alanın yüzeyi buzla kaplandı.

Kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda ördekler, buzlar arasında yiyecek ararken görüntülendi.

TUNCELİ

Tunceli’de soğuk havanın etkisiyle park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu.

Akarsuların kısmen buzla kaplandığı kentte, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, soğuklar nedeniyle yiyecek bulamayan serçeleri ekmek ve buğdayla besledi.

Ardahan ve Ağrı'da ise dondurucu soğukların etkisiyle kırağı oluştu, nehir ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

