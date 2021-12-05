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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

05.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da, soğuk hava ile sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı, ağaçlarda kırağı oluştu.

Vatandaşların soğuktan otomobillerini battaniye ile korumaya çalıştığı kentte, bazı camilerin şadırvanları buz tuttu, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar ve buzları temizlemek için çalışma başlattı.

Ardahan'da da soğuk hava yüzünden kaldırım ve yollar buz tuttu.

Araçların camları ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından kentte hüküm süren soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkiler, dereler buzla kaplandı.

Merkeze bağlı bazı köylerde ağaçların üzerinde kırağı oluştu.

Sarıkamış ilçesindeki Allhuekber, Soğanlı ve Ağbaba dağları ile Sarıçam ormanları, kar ve sisle güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuk havanın etkisini gösterdiği Ağrı’da da dereler dondu.

İş yerleri ve araçların camları buz, ağaçlar ise kırağı tuttu.

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