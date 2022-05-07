YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Doğu Anadolu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Cumhuriyet Caddesi'ndeki uygulamada, yayalara uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yakutiye Medresesi yanına kurulan trafik standını da ziyaret eden Tuncer ve Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Tuncer, stant ziyareti sonrası gazetecilere, özellikle sürücüler ile yayaları kapsayan uygulamanın bir hafta boyunca devam edeceğini söyleyerek, "Buradaki amacımız trafikte güvenli sürüş ve güvenli yaya olma anlamında kazaları en aza indirmek. Aslında temel hedefimiz hiç kaza olmaması, hiçbir can kaybı olmaması, hiçbir hasarlı ya da ölümlü trafik kazalarının olmaması." dedi.

- Kars

Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki uygulamada, Vali Vekili Tahir Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, gazetecilere, trafik lambası olmayan yerlerde yayanın kendisini göstermesi gerektiğini ifade ederek, "5 adımda yayaya nasıl yol verilir, sürücülerin yayaların yapması gereken önemli noktalar nelerdir, adım adım bunları anlatıyoruz." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Atatürk Caddesi Valilik Konağı önünde yol kontrolüne katıldı, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kampanya çerçevesinde jandarma ve polisler, kırmızı düdük dağıttığı çocuklardan, anne ve babalarının araç kullanırken kurallara uymaması durumunda bunu çalarak onları uyarmasını istedi.

- Ardahan

Ardahan'da il merkezindeki uygulamaya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile diğer ilgililer katıldı.

Uygulamada, kampanya hakkında bilgilendirilen sürücülere çikolata ve kolonya, çocuklara da kırmızı düdük verildi.

- Ağrı

Ağrı'da il merkezinde yapılan denetime katılan Vali Vekili İbrahim Şenkon, kampanya hakkında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi.

İlçelerde de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, sürücülere ve yayalara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

- Tunceli

Tunceli'de 15 Temmuz Bulvarı'ndaki etkinlikte, Vali Mehmet Özkan, sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve hediyeler dağıtıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da katıldı.

- Erzincan

Erzincan'da Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaya ve sürücüleri bilgilendirdi.

Uygulamada vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdiVeren el ile alana "köprü" olan hayır çarşısı binlerce aileyi sevindirdi
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandıAdana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanAdana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Erzurum Kars Tunceli Ardahan Iğdır

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
04:59
Öğle
12:16
İkindi
16:08
Akşam
19:24
Yatsı
20:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazartesi

Filiz Eczanesi
Palandoken
Asya Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Davaya hareketleri damga vurdu! “Mimikleri güven sarstı”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.