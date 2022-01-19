Doğu Anadolu'daki 4 ilde 581 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 581 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk havanın etkisiyle su depoları ve akarsuların donduğu ilçelerde, itfaiye ekipleri çatılarda boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizledi.

- Muş

Muş'ta kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının beyaza bürüdüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye karla mücadele ekipleri, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çaba gösteriyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerini çatılarında buz sarkıtları oluştu, akarsu ve göletlerin yüzeyi buz tuttu. Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ve brandayla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını kaydetti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapanan köy yollarını en kısa sürede açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve karayolları ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

