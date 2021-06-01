YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor

01.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'da kısa süreli aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometre hızında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı ve Erzurum'da 10, Erzincan'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 35, Tunceli ve Erzincan'da 31, Kars'ta 29, Ağrı'da 28, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Palandöken Dağı mor ters lalelerle renklendiPalandöken Dağı mor ters lalelerle renklendi
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
02:50
Sabah
04:42
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:44
Yatsı
21:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

---------- Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Polat Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.