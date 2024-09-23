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  4. Doğu Demirkol, George Clooney ve Brad Pitt'e özendi! 'Benzer işler' paylaşımı gündem oldu

Doğu Demirkol, George Clooney ve Brad Pitt'e özendi! 'Benzer işler' paylaşımı gündem oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.09.2024 20:47
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Ünlü komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, dünyaca ünlü yıldızlar George Clooney ve Brad Pitt'e özendi. Bir arkadaşı ile birlikte ünlü yıldızların bir pozunu taklit eden Demirkol, paylaşımına 'Benzer işler' notunu düştü.

Son olarak Yaşam Koçu filminde Yağmur Tanrısevsin ile rol alan Doğu Demirkol'un 'Benzer işler' paylaşımı gündem oldu.

Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı 'Zafer' rolü ile hafızalara kazınan Doğu Demirkol son paylaşımıyla güldürdü. Demirkol, denize girdiği arkadaşıyla ünlü yıldızlar George Clooney ve Brad Pitt'in bir pozunu taklit etti.

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Ünlü komedyen paylaşımına 'Benzer işler' notunu düştü.

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O paylaşıma Demirkol'un takipçilerinden "İddialı ama aynı", "Çok daha iyi" ve "Komik adam" şeklinde yorumlar geldi.

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2019'da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Doğu Demirkol 2021'de ise 'Yılın Komedyeni' ödülünü kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt Doğu Demirkol George Clooney
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