Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın sabahtan itibaren Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

