YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

BAYBURT HABERLERİ  | 30.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler aralıklı hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve güney doğulu yönlerden hafif kuvvette esecek.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Bayburt ve Gümüşhane’de 6, Trabzon’da 14, Giresun ve Rize’de 13, Artvin’de 9 derece.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Trabzon ve Rize’de 20, Bayburt ve Artvin’de 22, Giresun’da 21, Gümüşhane’de 23 derece olması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Gaziantepli halıcılar normalleşme sürecinden umutlu

Gaziantepli halıcılar normalleşme sürecinden umutlu

Van’da alternatif yol çalışması

Van’da alternatif yol çalışması

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Kuşadası’da kadınlar taciz edilip dövülen hemcinsleri için eylem yaptı

Bayburt Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:45
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:32

Bayburt Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Büşra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.