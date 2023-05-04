Doğu Karadeniz'den 4 ayda yapılan ihracat 510 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında önceki yıla oranla yüzde 10 artış yaşandığını belirtti.

Yılın ocak-nisan döneminde Trabzon'dan 413 milyon 156 bin 554, Rize'den 60 milyon 643 bin 307, Artvin'den 22 milyon 669 bin 338 ve Gümüşhane'den 13 milyon 574 bin 895 dolar olmak üzere bölgeden 510 milyon 44 bin 95 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 236 milyon 556 bin 779 dolarla fındığın geldiğini, bunu sırasıyla yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, maden ve metaller ile taşıt araçları ve yan sanayinin izlediğini ifade etti.

Kalyoncu, bölgeden yılın 4 ayında başta Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Polonya olmak üzere 123 ülkeye ihracat yapıldığını kaydederek, Fas, Malezya, KKTC ve Mısır'a ihracatta önemli artış yaşandığını, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta Suudi Arabistan, Myanmar (Burma), Paraguay olmak üzere 15 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geleneksel ihraç pazarlarının korunabilmesi adına ihracatçıların uygun finansman imkanlarına erişim açısından ivedilikle desteklenmesini isteyen Kalyoncu, hedef konulan rakamlara ulaşabilmek ve ihracatı sürdürülebilir boyuta taşıyabilmek için seçim atmosferinin tamamlanması sonrasında yepyeni bir destekleme modeliyle ihracatçıya moral verilmesini talep etti.

Kalyoncu, Trabzon özelinde de sanayi yatırımlarının geliştirilmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

