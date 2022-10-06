Doğu Karadeniz'den 9 ayda 972 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-eylül döneminde 972 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 9 ayında Trabzon'dan 702 milyon 626 bin 792, Rize'den 175 milyon 349 bin 645, Gümüşhane'den 49 milyon 398 bin 91 ve Artvin'den de 44 milyon 626 bin 934 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, geçen senenin aynı dönemine göre Trabzon ihracatında yüzde 13 ve Gümüşhane ihracatında yüzde 7 düşüş, Rize ihracatında yüzde 11 ve Artvin ihracatında yüzde 9 artış yaşandığını aktardı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 340 milyon 680 bin 52 dolarla fındığın geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Buna göre 148 milyon 262 bin 676 dolarla yaş meyve sebze ikinci, 145 milyon 493 bin 304 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri üçüncü, 141 milyon 10 bin 185 dolarla madencilik ürünleri dördüncü, 31 milyon 811 bin 469 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi beşinci sırada yer aldı." bilgisini paylaştı.

Kalyoncu, söz konusu dönemde 134 ülkeye ürün satıldığını kaydederek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya olduğunu bildirdi.

Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Şili ve Kazakistan'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, geçen senenin aynı döneminden farklı olarak İrlanda, Slovenya ve Zambiya başta olmak üzere 13 ülkeye daha dış satım gerçekleştirildiğini kaydetti.

