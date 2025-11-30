SPOR

Doğu Konferansında şampiyon olan Inter Miami, MLS Cup’ta finale yükseldi

Inter Miami, Doğu Konferansı finalinde New York City’yi 5-1 mağlup ederek MLS Cup’ta finale yükseldi.

ABD Major League Soccer Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS Cup’ta finale yükseldi. Doğu Konferansı finalinde New York City ile Chase Stadyumu’nda karşı karşıya gelen pembe-siyahlıların gollerini Allende (3), Silvetti ve Segovia’dan geldi.

Doğu Konferansında şampiyon olan Inter Miami, MLS Cup’ta finale yükseldi 1

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi’nin de formasını giydiği Inter Miami, MLS Cup finalinde Batı Konferansı şampiyonu Vancouver Whitecaps ile karşılaşacak.

Doğu Konferansında şampiyon olan Inter Miami, MLS Cup’ta finale yükseldi 2

MLS Cup’ta final müsabakası 6 Aralık’ta TSİ 22.30’da oynanacak.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

