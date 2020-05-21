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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

SAKARYA HABERLERİ  | 21.05.2020 11:49 | Son Güncelleme

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak'ta kısmen insan ve araç yoğunluğu oluştu.

- Kocaeli

Kocaeli'de Yürüyüş Yolu, çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu dikkati çekiyor.

Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda ise sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkan vatandaşların maske taktığı görülürken polis ekipleri, kent merkezindeki bazı caddelerde oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

- Karabük

Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu Caddelerinde ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ateş ölçümü yapan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümesine, banka önlerinde kuyruk oluşturmasına ve marketler hariç iş yerleri önünde araç park edilmesine izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

- Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Ayrıca, banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.

Bölgede görev yapan polis ve bekçiler, vatandaşları sıra bekledikleri esnada sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

- Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor.

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.

Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kullanımı hakkında da vatandaşları uyarıyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ın normal zamanlarda en işlek adreslerinden olan Gazipaşa Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinde kısmi yoğunluk yaşandı.

Özellikle banka, PTT ve kargo şubeleri ile marketlerin önünde yoğunluk oluşan kentte vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.

Öte yandan Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşların pazar yeri ve marketlerde yoğunluk oluşturmaması için tedbir alındı.

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