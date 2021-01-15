Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Polis, jandarma ekipleri ile mahalle bekçileri, şehrin çeşitli noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, 15 Demokrasi ve Gar meydanları boş kaldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

- Bolu

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, sokaktaki kişilerle sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu.

Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

- Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

- Karabük

Karabük'te Fevzi Fırat, Menderes, Zonguldak ve Kemal Güneş ile Kent Meydanı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki kontrol noktalarında yaya ve sürücülerin izin belgeleri denetlendi.

- Bartın

Bartın'da da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı saat 21.00 itibarıyla boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi'nde de sessizlik hakim oldu.

Trafik ekipleri, kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

