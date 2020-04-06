Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sağlık sisteminde herhangi bir aksama olmaması, tüm vatandaşlara hem rutin hem de koronavirüs hastalığıyla ilgili sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için yeni planlamalar yapıldığı, özel ekiplerle ve gerektiğinde Valilikçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları çıkarılarak sağlık hizmetlerinde aksama olmamasının sağlandığı belirtildi.

Kovid-19 hastalığıyla mücadelede, hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel durumu iyi olan ancak hastalık şüphesi olan vatandaşların evlerine gönderilmeden belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu maksatla Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütülerek İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 4 öğrenci yurdunun bu amaçla tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. Kovid-19 hastalığı olası tanısı almış genel durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesine gerek olmayan, hekimlerimiz tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişilerin belirlenen yurtlarda kalmaları sağlanacaktır. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacaktır."