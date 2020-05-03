Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, pazar alanında, vatandaşların güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesi için maske, eldiven, dezenfektan dağıtımı ile "sosyal mesafe" uygulamalarını sürdürüyor.

Düzce Valiliğince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinde giriş ve çıkışlara getirilen 14 günlük sınırlandırmayla ilgili ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ayrıca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile il Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, "Evde kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve pide ulaştırıyor.

Kentte Kovid-19 ile mücadeleye katılan mesleki ve teknik liselerin ürettiği 5 bin 500 yüz koruyucu siperlikli maske, tüm sağlık kuruluşlarına, vefa destek ekiplerine, Düzce Belediyesine ve talepte bulunan kamu kurumlarına dağıtıldı.

- Bolu

Bolu'da, koaranavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve Bolu kent merkezinden geçen D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince koordineli olarak kontroller yapılıyor.

Denetimlerde, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde de giriş ve çıkışlar bariyerlerle kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis ekipleri maskesi olmayan ya da sokağa çıkması yasak olanlara cezai işlem uyguladı.

Kent genelinden Bolu Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.