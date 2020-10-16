Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sakarya'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda il genelinde Kovid-19 denetimleri yapıldı. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde kaymakamlar öncülüğünde parklar, bahçeler ve iş yerlerini denetledi. Vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler, yol kontrol noktalarında da toplu taşıma araçlarını durdurarak, hem denetim yaptı hem de yolculara Kovid-19 kurallarını hatırlattı. - Düzce Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek kent sakinlerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. İstanbul Caddesi, Aydınpınar Caddesi ve Kızılay Meydanı'ndaki alışveriş merkezi, iş yerleri, taksi durakları, parklar ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Mekanlarda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Atay, çocuklara da maske dağıttı.

Koronavirüsle mücadelenin fedakarlık gerektirdiğini aktaran Atay, "Pozitif vaka olan ve evlerinde kendi çocuklarına, eşine ve akrabasına bu hastalığı yayabileceğini düşünenler varsa bu vatandaşlarımız bize ulaşsınlar. Bizler onlara yurtlarımızda çok iyi bakarız." dedi. Okulları sürekli ziyaret ettiğini ve buradaki tedbirleri incelediğini söyleyen Vali Atay, "Çocuklarımız bu maskeyi takıyorlar. Çok bilinçliler. Çocuklarımızın bu bilincinin herkese örnek olması gerekiyor. Ben bilinçli çocuklarımızı görünce, yolda duyarsız şekilde dolaşan vatandaşların nasıl böyle davrandığını anlayamıyorum. Lütfen hiçbir şey bilmiyorsak çocuklarımıza bakalım. Öğrencilerimizin duyarlılığı bizi çok sevindiriyor." şeklinde konuştu. - Zonguldak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü ve İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iş yerlerini denetleyerek halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Vali Tutulmaz, bir yolcu otobüsünü denetimi sırasında, ekip olarak otobüsleri denetlediklerini belirterek, "Her hafta farklı bir bölgeyi denetliyoruz. Bugün otobüslerde sizleri hem uyarıyoruz hem de sizlere rehberlik yapıyoruz. Diyoruz ki, maskeyi kesin ihmal etmeyin. Sosyal mesafeye uyun ve hijyen kurallarına dikkat edin. Yapılan araştırmalarda maske yüzde 75 ile koruyor. Aşının koruma durumu da yüzde 60 gözüküyor. Onun için maske çok önemli. Maskeye muhakkak uyalım." ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de şu an için yurtlarda toplam 22 kişinin izolasyon amaçlı kaldığını belirterek, "Bunların 7'si izolasyon kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandıktan sonra yurda alınan kişiler. Diğer 15 kişi de evlerinde izolasyon imkanı olmayan kişiler." bilgisini verdi. Ereğli ilçesinde de Kovid-19 denetimleri kapsamında oyun oynanan ve alkol içildiği tespit edilen bir kıraathanenin ticari faaliyeti durduruldu. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, ilçe genelinde günlük vaka sayısının 30'a yükseldiğini ve Ereğli Devlet Hastanesi'nde 10'u yoğun bakımda olmak üzere 60 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde çalışan madencilerde pozitif vaka sayısında artış yaşandığını ve bunun da kontrol altına alındığını belirten Çorumluoğlu, "TTK nispeten kontrol altına alındı, şu anda sıkıntılı bir durum yok. İlçemize bağlı Süleymanbeyler ile Bakırlık köyünde 2 sokakta karantina uygulaması başlattık. Bu iki sokağa giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Gerekli tüm tedbirler alındı, ekiplerimiz kontrollerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı. - Karabük Karabük'te kolluk kuvvetleri, sağlık, belediye ve diğer ilgili kurumlardan oluşan ekipler, esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulundu. Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri, taksiler ve diğer araçları durdurarak kontrol etti. Yolcular maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında Kovid-19 tedbirlerine uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyor.

- Bartın Bartın'da, Vali Sinan Güner, okullarda denetim yaptı, sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikleri inceledi. Güner, okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı konuşmada, çalışmaların titizlikle yapılması talimatını verdi. Yine kentte, kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirildi. - Kocaeli Kocaeli'de Kovid-19 denetimleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun öncülüğünde yapıldı. Tipioğlu, polis ve zabıta ekipleriyle Yürüyüş Yolu ile Alemdar ve Fethiye caddelerinde yaptığı denetimler sırasında vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu. Denetimlerin ardından Tipioğlu, gazetecilere açıklamasında, Kovid-19 konusunda emniyet teşkilatının üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti. Salgının yayılımının engellenmesi noktasında ciddi çaba gösterdiklerini vurgulayan Tipioğlu, "Denetimler sırasında halkımızda maske takma duyarlılığı oluştuğunu gördük. İnşallah maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat ederek bu belanın da üstesinden geleceğiz." dedi.

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