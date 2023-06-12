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Doğu Marmara'nın gözdesi Yuvacık, bayram tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır

12.06.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki tatil merkezi, baraj manzarası, dere kenarlarındaki turistik tesisleri ve yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçi çekiyor.

Ormanlık alanları, yürüyüş parkurları ve zengin su kaynaklarıyla ziyaretçilerine farklı aktivitelerle tatil imkanı sunan Kocaeli Yuvacık'taki turistik tesisler, Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlandı.

Başiskele ilçesinde iki büyük derenin birleştiği vadide inşa edilen Yuvacık Barajı, Camidüzü, Değirmendüzü, Sıcakdere ve Soğukdere olmak üzere farklı yürüyüş parkurlarıyla doğaseverlere eşsiz zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Dere kenarlarındaki tesislerde konaklayan tatilciler, barajı çevreleyen zümrüt yeşili bitki örtüsüne sahip Yuvacık'ta kuş sesleri eşliğinde dinlenebiliyor.

Bölgedeki turizm işletmecilerinden Hüseyin Karaaslan, AA muhabirine, tesislerin, Samanlı Dağları'nın eteklerinde ve zengin su kaynaklarının bulunduğu eşsiz doğal güzelliğin ortasında olduğunu söyledi.

Konaklama tesislerinin çoğunluğunun doğal ortama uygun ahşaptan inşa edildiğini anlatan Karaaslan, günübirlik hizmet de verildiğini belirtti.

Karaaslan, ATV, zipline, paintball ve yürüyüş gibi farklı aktivitelerle zaman geçirebilecek tatilcilerin aynı zamanda yaylaları ve şelaleleri ziyaret edebileceğini dile getirdi.

"REZERVASYONLARIMIZ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Beşkayalar Kanyonu'nun önemli gezi rotalarından olduğuna değinen Karaaslan, "Burası İstanbul'a çok yakın, 1,5 saat. Karadeniz coğrafyasına çok benziyor. Buradan köylere doğru çıktığınızda tarlalarda lahana, mısır ve fasulye bulabilirsiniz. Yuvacık'ı her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Burası 4 mevsim gerçekten çok güzel olur." diye konuştu.

Bungalovların dış mimarisi ve iç dekorasyonunun ahşaptan yapıldığını belirten Karaaslan, evlerin ön kısma bakan geniş pencerelerinden doğanın seyredilebildiğini kaydetti.

Bölgede tarihi yapıların da bulunduğuna işaret ederek Karaaslan, "Coğrafyanın gerçekten gezilebilecek alanları çok. Dere kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Servetiye Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Aytepe'ye çıkabilir, burada dağ çileği yiyebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Karaaslan, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konaklama taleplerinin arttığını belirterek, 2 ila 6 kişinin kalabileceği yapılarla hizmet verildiğini dile getirdi.

Tesislerde kalacak misafirler için hazırlıkların tamamladığını ifade eden Karaaslan, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı tatilindeki rezervasyonlarımız yüzde 50'yi geçti. Yuvacık'ta tatil yapmayı düşünen misafirlerimize bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını öneririm. Bayram tatili haziranın sonuna denk geliyor. Bu dönemde doğa çok güzel oluyor. Misafirlerimiz ahşap evlerde konaklama yapabilir, bölgeyi günübirlik ziyaret edebilir. Dere kenarında serin ortamda kahvaltısını yapabilir."

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Kocaeli baraj yuvacık

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