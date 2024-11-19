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Doğu Perinçek Galatasaray ve Fenerbahçe'ye sponsor arıyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 15:20
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geçtiğimiz günlerde Galatasaray Kulübü'ne ziyarette bulunurken katıldığı bir YouTube programında bu ziyaretine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Doğu Perinçek Galatasaray ve Fenerbahçe'ye sponsor arıyor!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programda Rasim Ozan Kütahyalı ile telefonda görüştü.

Perinçek yaptığı görüşmede Galatasaray için yaptığı sponsorluk görüşmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Perinçek, "Galatasaray'dan bir grup bana başvurdu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin çeşitli kurumlarından, firmalarından sponsorluk alınabilir mi diye? Ben Galatasaray ve Türkiye kulüpleri için bunu yaparım. Bu yüzden 'olur' dedim. Bir görüşme oldu, seçenekleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TEKLİF ETTİ

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"Bu teklifi siz mi yaptınız yoksa Galatasaray'dan mı geldi?" sorusuna cevap veren Doğu Perinçek, "Galatasaray'ın yönetiminde bulunan arkadaşlarım var onlar teklif etti." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE DE BULACAĞIM"

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"Bu görüşme gizli tutulmaya çalışıldı mı?" sorusunu ise "Hayır gizli tutacak bir şey yok burada. Galatasaray için imkanlar sağlanıyor. Fenerbahçe için de sağlanırsa onu da sağlayacağım. Fenerbahçe'ye de Rusya'dan sponsorlar bulacağım. Futbolun gelişmesi ve ilerlemesi için yapılan çalışmalar bunlar" şeklinde cevapladı.

Galatasaray’ın sponsorluk için temasa geçmek istediği Çin markalarının BYD, Honor ve Huawei olduğu iddia edildi.

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