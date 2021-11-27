YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonundan açıklama:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonundan açıklama:

27.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu an ekonomimize karşı bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ülkemizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yaptıkları bir ekonomik saldırıdır"

DİYARBAKIR (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Sözcüsü Hayrettin Yıldırım, "Şu an ekonomimize karşı bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ülkemizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yaptıkları bir ekonomik saldırıdır." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Federasyon binası önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Yıldırım, ülkenin büyük bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fitneciler, yalancılar, kumpasçılar, darbeciler, terör örgütleri ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarının bir olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını belirten Yıldırım, Erdoğan ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Nasıl ki Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi, çukur olayları, 6-7 Ekim olayları ve terör saldırılarının tümü milletimizin sağduyusu ile bertaraf edildiyse bu ekonomik saldırılar da aynı sağduyu ile bertaraf edilecektir. Şu an ekonomimize karşı bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ülkemizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yaptıkları bir ekonomik saldırıdır. Bilinmelidir ki en son aç kalacak olan ülke tarım ülkesi olan Türkiye'dir. Halihazırda ülkemizde 20 yıldır olduğu gibi sağlam temeller üzerine kurulu bir siyasi iktidar vardır. Bu ekonomik saldırıyı yapanlar Osmanlı Devleti'ni parçalayan zihniyetin devamının ta kendisidir.

Hiçbir tahrike kapılmadan tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu zor günde devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız, ivedi olarak stokçulara ve vurgunculara karşı acil yaptırımlar uygulanarak denetimlerin artırılmasıdır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da gençlerle buluştu:TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da gençlerle buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Kasım Cumartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:05
Öğle
12:12
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cumartesi

Kardeşler Eczanesi
Sur
Janya Eczanesi
Yenisehir
Aras Eczanesi
Baglar
Şentepe Eczanesi
Baglar
Turkuaz Eczanesi
Baglar
Mavi Eczanesi
Kayapinar
Ozan Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir yarın Altay'ı konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay takımına güveniyor:

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Uşak'ta tren yolu köprüsü yapımı sırasında zemine düşen işçi öldü

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Yurtiçi Kargo Müşteri Deneyimi Araştırmasında zirvede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.