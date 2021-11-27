Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonundan açıklama:

DİYARBAKIR (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Sözcüsü Hayrettin Yıldırım, "Şu an ekonomimize karşı bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ülkemizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yaptıkları bir ekonomik saldırıdır." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Federasyon binası önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Yıldırım, ülkenin büyük bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fitneciler, yalancılar, kumpasçılar, darbeciler, terör örgütleri ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarının bir olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını belirten Yıldırım, Erdoğan ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

Yıldırım şöyle konuştu:

"Nasıl ki Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi, çukur olayları, 6-7 Ekim olayları ve terör saldırılarının tümü milletimizin sağduyusu ile bertaraf edildiyse bu ekonomik saldırılar da aynı sağduyu ile bertaraf edilecektir. Şu an ekonomimize karşı bir saldırı var. Ülke ekonomisini hedef alan bu saldırılar küresel güçlerin ülkemizin 2023 aydınlığına kavuşmaması için yaptıkları bir ekonomik saldırıdır. Bilinmelidir ki en son aç kalacak olan ülke tarım ülkesi olan Türkiye'dir. Halihazırda ülkemizde 20 yıldır olduğu gibi sağlam temeller üzerine kurulu bir siyasi iktidar vardır. Bu ekonomik saldırıyı yapanlar Osmanlı Devleti'ni parçalayan zihniyetin devamının ta kendisidir.

Hiçbir tahrike kapılmadan tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu zor günde devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız, ivedi olarak stokçulara ve vurgunculara karşı acil yaptırımlar uygulanarak denetimlerin artırılmasıdır."

