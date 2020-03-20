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Doğu ve Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

BATMAN HABERLERİ  | 20.03.2020 22:24 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

DİYARBAKIR (AA) - Batman, Siirt, Elazığ ve Mardin'de vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde sürüyor.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.

Vatandaşlar, 1 dakika süren alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Kimi sürücüler de korna çalarak sağlık personeline desteklerini gösterdi.

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Batman Elazığ mardin Sağlık Çalışanı siirt

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