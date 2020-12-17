Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Malatya'da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" ilk durak olan Malatya'ya ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, geleceğin emin ellere bırakılabilmesi için çocuklara iyi bakılması gerektiğine işaret etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonunun 14 ili kapsayan "Hediye Karavanı"nı Malatya'dan başlatmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hediye dağıtımına Malatya'dan başladılar. Bu sıkıntılı süreçte çocuklarımız ekran başına, bilgisayar ve televizyonların başında maalesef mahkum oldular. Aralarındaki sosyal münasebetler çok sınırlı, birlikte oyun oynayamıyor, eğlenemiyorlar. Bu bizi de üzüyor. Salgın süreci geçtiğinde inşallah çocuklar o sevinçli ortamlarına ders ortamlarına kavuşabilecek."