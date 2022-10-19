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Doğubayazıt Adliyesinde duruşma sonrası çıkan kavgada avukat yaralandı

19.10.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Doğubayazıt Adliyesinde duruşma sonrası çıkan kavgada avukat yaralandı

Ağrı'da, Doğubayazıt Adliyesindeki duruşma sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, bir avukat yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede araç alım satımıyla ilgili mahkemelik olan Ş.E, T.E, H.E ve R.N, İ.N ve M.N duruşmaları için Doğubayazıt Adliyesine geldi.

Duruşma sonrası taraflar arasında, adliye içerisinde yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Burada görevli polisler tarafları kısa sürede ayırdı.

Bu sırada, duruşma sonrası mahkeme salonu kapısında bekleyen avukat Kenan Narboğa'yı taraflardan biri darbetti.

Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Narboğa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

- Ağrı Barosundan açıklama

Ağrı Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Doğubayazıt ilçesinde duruşma salonundan çıkan bir avukatın dosyanın taraf yakınlarının saldırısına uğrayıp yaralandığını belirtildi.

Saldırı sonucunda avukat Kenan Narboğa'nın burnunun kırıldığı, yüzünde ve vücudunda "lezyonlar" oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Yaşanan saldırı sonucunda meslektaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede tedavi altındayken aynı olayla ilgili bu kez hastanede darp edilmiştir. Yapılan bu hain saldırı meslektaşımıza değil, mesleğimize de yapılmıştır. Özgür savunmaya müdahale nereden ve kimden gelirse gelsin baro olarak karşılarında dimdik olacağımızı camiamızda gayet iyi bilmektedir. Bu davanın da takipçisi olacağımızı şimdiden bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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