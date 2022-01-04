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Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı yeniden beyaza büründü

04.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı yeniden beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlçenin güneyindeki 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, kışın da ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Bölgeye gelen misafirler, karla kaplı halini görme fırsatı buldukları tarihi saray çevresini gezdi ve fotoğraf çekti.

Ziyaretçilerden Derya Badal, Antalya'dan geldiklerini ve ilk defa İshak Paşa Sarayı'nı gördüklerini söyledi.

Saraydan çok etkilendiklerini ifade eden Badal, "Etrafı karla kaplı ve muazzam bir manzarası olduğu gibi rehberimizin anlattığına göre 180 odası bulunuyor. Ağrı Dağı da muhteşemdi. Yol üstünde Ağrı Dağı manzaraları kafeteryalar vardı. Çok doğaldı ve özellikle onları çok beğendim." dedi.

Süleyman Yurtseven de sarayın çok görkemli olduğunu anlattı.

Bölgeye hayran kaldıklarını dile getiren Yurtseven, "Buralara aşık olduk ve çok beğendik. Efsane bir yer. Ağrı Dağı'nı, İshak Paşa Sarayı'nı ve Doğubayazıt'ı gördük. Bir dahaki sefere ailemizle buraya geleceğiz. Sarayı görünce duygularımız kabardı ve tarihimizi tekrar anımsadık, Osmanlı'yı tekrardan hatırladık. Ne kadar güzel eserlerimizin olduğunun farkına vardık." diye konuştu.

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