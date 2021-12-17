YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı

17.12.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da 3 ilde kuvvetli yağış uyarısı

Doğu'da Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin olacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, rüzgar, doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 2 ve Muş'ta 0 derece olması bekleniyor.

Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (30-60 kg/m2) ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (15-25 cm) beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendiHakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:07
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Tunç Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Emin Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.