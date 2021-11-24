YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor

24.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuda 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2 derece ölçüldü. Iğdır'da gece sıcaklık sıfır, Tunceli'de 2, Erzincan'da 3 derece olarak kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7 ve Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Erzurum'da depremde yaralanan 5 kişinin sağlık durumu iyiErzurum'da depremde yaralanan 5 kişinin sağlık durumu iyi
Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Kasım Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
07:03
Öğle
12:07
İkindi
14:38
Akşam
17:00
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Çarşamba

Sefa Eczanesi
Palandoken
Fulya Eczanesi
Palandoken
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Adanaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Zonguldak'ta ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cesedi bulundu

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Bakan Murat Kurum'dan "Yeşil Tribün" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.