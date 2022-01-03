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Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

03.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, sabah ve gece yer yer sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Kars'ta 16, Erzurum'da 9, Ardahan'da 8, Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Erzincan'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarın saatteki hızının 50 ila 70 kilometreye ulaşmasının beklenmesi sebebiyle vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

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