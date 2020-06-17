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Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:58 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 31, Iğdır’da 32, Erzurum ve Kars’ta 26, Ağrı’da 29 ve Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.

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