Doğu'da hafta sonu kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Van'da, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından en işlek bölgelerden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentin belirli bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Muş, Hakkari ve Bitlis'te de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

