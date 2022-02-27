Doğu'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

- Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

- Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Adıyaman

Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

