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Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.07.2020 08:21 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniliyor.Meteoroloji 12.

Doğu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen hava sıcaklığı; Erzincan’da 33, Iğdır’da 32, Erzurum’da 24, Kars’ta 23, Ağrı’da 26, Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.

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